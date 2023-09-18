Двух жителей Ставрополья поймали за хранение растительных наркотиков

Два жителя Ставрополья попались на хранении наркотиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за последнее время поймали двух местных жителей, которые собрали себе большое количество наркотиков. Так, 34-летний житель станицы Александрийской под запрещенными веществами при виде полицейских выкинул черный пакет с 800 граммами марихуаны и попытался сбежать, однако его поймали. В отделении он рассказал, что сорвал растения для себя, проходить тест на опьянение он отказался.

— Другой случай имел место в селе Казьминском Кочубеевского округа, где по месту жительства 64-летнего мужчины, в хозяйственной постройке полицейские обнаружили собранный им мак, содержащий в своем составе морфин массой 350 граммов, а также почти три килограмма высушенной марихуаны, – рассказали в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против обоих завели уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ за хранение запрещенных веществ. Злоумышленникам грозит срок вплоть до 10 лет в колонии, однако они могут помочь следствию и немного уменьшить себе время заключения.