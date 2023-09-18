Первые случаи заболевания гриппом выявили на Ставрополье

Первые случаи гриппа зафиксировали на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставропольском крае начали выявлять первые случаи заболевания гриппом А (H1N1)09, правда, пока единичные. За минувшую неделю 10682 жителей региона пришли в больницы с жалобами на симптомы ОРВИ, эпидпорог все еще ниже на 38,9%, хотя рост заболеваемости составил на 43,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

— Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе. По результатам лабораторных исследований в крае отмечается начало циркуляции вирусов гриппа А (H1N1)09 с выявлением единичных случаев у больных с клиникой гриппа, – пишет Роспотребнадзор.

Сейчас на Ставрополье продолжается прививочная кампания против гриппа. С ее начала вакцину получили 213030 человек, то есть 7,7% от численности населения края.