Ставропольца осудят за взятку в 350 тысяч должностному лицу

За взятку должностному лицу под суд пойдет житель Ставрополя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе под суд пойдет 36-летний местный житель, обвиняемый в крупной взятке. В апреле этого года предприниматель и госучреждение заключили контракт на поставку строительного песка и песчано-гравийной смеси. Работу по доверенности он передал сыну, который решил облегчить себе задачу и ускорить выполнение. Он пришел к мастеру строительных и монтажных работ и дал 350 тысяч рублей.

— Денежные средства предназначались за приемку учреждением товаров, поставляемых с перегрузом транспортных средств, и во внерабочее время. Сразу после передачи денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Оказалось, мастер взял деньги в рамках оперативного эксперимента. Против взяткодателя по материалам УФСБ и МВД завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Расследование завершили, правоохранительные органы собрали достаточно доказательств вины фигуранта.

— Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.