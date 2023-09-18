Двух серийных воров поймали на Ставрополье за кражу имущества на три млн

Двух серийных воров поймали на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ессентуках поймали двух серийных воров, 40 и 55 лет, которые украли 26 газовых котлов и другое имущество на общую сумму на 3 млн рублей. Правоохранительные органы разобрались с ситуацией и задержали злоумышленников, которые в отделении признались в содеянном. Оказалось, ныне подозреваемые пробирались в недостроенную многоэтажку и воровали чужое имущество.

— Имущество они продали. Также оперативниками установлена причастность граждан к совершению еще шести аналогичных фактов противоправной деятельности на территории города-курорта. Общая сумма ущерба, причиненного всем потерпевшим, составила более трех миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленников завели семь уголовных дел по пунктам «б», «в» частям 2, 3 статьи 158 УК РФ (кража), которые соединены в одно производство. Сейчас правоохранительные органы расследуют дело и ищут другие эпизоды краж, также собираются доказательства вины по уже зафиксированным преступлениям.