Пенсионера из Невинномысска осудят за попытку убить племянника топором

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Невинномысске под суд пойдет 66-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. Вечером 3 мая этого года злоумышленник и его племянник распивали алкоголь дома, но поссорились из-за ведения хозяйства и распределения общего имущества. Пенсионер не сдержался, и словесная перепалка едва не закончилась убийством.

— Дядя топором нанес своему племяннику не менее шести ударов в область головы. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Пенсионер осознал, что сотворил, поэтому сразу же после преступления ушел из дома и пошел в полицию. Против него завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Во время следствия фигурант раскаялся и полностью признал свою вину.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.