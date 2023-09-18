Две девушки украли старинный ковер с Дагестанского подворья в Ставрополе

Фото: стоп-кадр

В Ставрополе две девушки украли старинный ковер с Дагестанского подворья на фестивале культуры и спорта «Кавказские игры», который работал с 15 по 18 сентября. Неизвестные 16 сентября, примерно в 21:30, свернули чужую вещь и унесли в сторону Центрального парка.

Всего на фестивале от Дагестанского подворья выставили 40 ковров, которые ткали вручную столетия назад. Их цена за это время стала от 30 до 300 тысяч рублей, поэтому девушкам грозит серьезное наказание за кражу.

Девушки попали на камеры видеонаблюдения, на них написали заявление в полицию. Неизвестным грозит уголовное дело по статье «Кража». Разбирательства продолжаются, за дело взялись правоохранительные органы.