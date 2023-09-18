Уголовное дело завели на угонщика кареты скорой помощи в Кисловодске

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В Кисловодске местный житель попал под следствие за угон кареты скорой. Накануне днем злоумышленник проходил мимо городской станции медицинской помощи и заметил в спецтранспорте ключи в замке зажигания. Угонщик сел за руль, завел машину и уехал в неизвестном направлении.

Медики заметили пропажу машины и заявили об угоне в полицию. Злоумышленника остановили на проспекте Победы, убежать ему не удалось. Правоохранительные органы задержали мужчину и увезли в отделение полиции. Мэр курорта Евгений Моисеев заявил о заведении уголовного дела.

— Водитель вместе с похищенным транспортным средством был оперативно задержан на проспекте Победы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчина задержан, – написал мэр Кисловодска в социальных сетях.