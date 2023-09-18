Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажки в Чечне

Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Чечне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Долинский в Чечне из окна четвертого этажа многоэтажки выпал двухлетний мальчик. Накануне вечером родители ребенка оставили его одного в комнате, когда он спал. Родственники сидели в другой комнате со старшей дочерью, а малыш проснулся, залез на подоконник и решил облокотиться на москитную сетку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чечне.

— Ребенок, находившийся один в спальной комнате проснулся и взобрался на подоконник опираясь на москитную сетку, из-за чего не выдержав нагрузки сетка сломалась и малыш выпал из окна. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, – пишет СКР.

Ведомство не уточняет характер травм ребенка, но по факту падения началась доследственная проверка. Следователи разберутся во всех причинах и обстоятельствах происшествия, а после вынесут процессуальное решение.