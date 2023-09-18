Житель Пятигорска оказался под стражей после вступления в ИГИЛ*

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Пятигорске под следствие и в СИЗО попал местный житель, который вступил в ИГИЛ*. В апреле этого года злоумышленник добровольно присягнул на верность одному из лидеров лидеров запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*. После ныне подозреваемый хотел совершать преступления от имени террористов, но правоохранительные органы задержали его быстрее. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

— Следственным отделом Управления в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ [Участие в террористической организации – Прим.]. В ходе следствия злоумышленник раскаялся и дал признательные показания, – сообщили в УФСБ.

Фигуранта посадили в СИЗО, правоохранительные органы начали расследование уголовного дела. Сейчас собираются доказательства вины злоумышленника и все обстоятельства произошедшего. После материалы направят в суд на рассмотрение, где решится судьба задержанного.

* «Исламское государство», ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.