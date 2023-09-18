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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 17:49

Пенсионерка за рулем иномарки попала под электричку в Ессентуках

Женщина не заметила запрещающий сигнал семафора и выехала на пути
Алина МАКСИМОВА
Пенсионерка пострадала в ДТП с электричкой. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

Пенсионерка пострадала в ДТП с электричкой. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Ессентуках 68-летняя женщина спровоцировала ДТП с электричкой.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, около 14:15 18 сентября водитель иномарки проигнорировала запрещающий сигнал семафора и выехала на железнодорожные пути, где столкнулась с электропоездом.

В результате аварии водитель получила травму головы и была госпитализировано.

Как позже пояснила виновница ДТП, она не заметила красный сигнал семафора и движущуюся электричку.

На момент автоаварии пенсионерка была трезва. За последние два года она четырежды нарушила скоростной режим.