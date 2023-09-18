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НовостиОбщество18 сентября 2023 19:30

Президент Путин подписал указ о праздновании 250-летия Ставрополя

В юбилее краевого центра примут участие другие регионы
Алина МАКСИМОВА
Ставрополь с размахом отпразднует свой юбилей.

Ставрополь с размахом отпразднует свой юбилей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия Ставрополя. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Как отметил глава региона, в проведении юбилея в 2027 году смогут принять участие другие российские регионы.

- И мы рады будем приветствовать друзей Ставрополья со всей страны, - написал Владимиров.

Он уточнил, что план подготовительных мероприятий охватит разные сферы городского хозяйства. При этом краевые власти готовы оказать помощь горадминистрации в выполнении намеченного плана.