Президент Путин подписал указ о праздновании 250-летия Ставрополя

Ставрополь с размахом отпразднует свой юбилей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия Ставрополя. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Как отметил глава региона, в проведении юбилея в 2027 году смогут принять участие другие российские регионы.

- И мы рады будем приветствовать друзей Ставрополья со всей страны, - написал Владимиров.

Он уточнил, что план подготовительных мероприятий охватит разные сферы городского хозяйства. При этом краевые власти готовы оказать помощь горадминистрации в выполнении намеченного плана.