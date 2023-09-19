Два грузовика устроили смертельную аварию на трассе Ставрополья

Фото: Госавтоинспекции Ставропольского края

Вблизи Невинномысска, на 254 километре трассы «Кавказ», водитель ГАЗели устроил аварию, в которой погиб. Накануне вечером автомобилист не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» едущий впереди КАМАЗ, у которого был включен задний свет, и его было видно в темноте.

— От полученных травм 37-летний водитель ГАЗели, житель Георгиевска, скончался. Погибший за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сейчас автоинспекторы начали разбирательства по факту смертельной аварии. Сотрудникам предстоит разобраться во всех причинах и обстоятельствах происшествия.