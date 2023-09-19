Владельцев конного клуба со Ставрополья осудили за травму ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шпаковском районном суде на Ставрополье осудили двух владельцев конного клуба, из-за которых четырехлетнего ребенка скинуло с лошади, и он ударился головой о дерево. С 2021 по 2022 годы злоумышленники продавали прогулки на скакунах, при этом ныне осужденные сами разработали правило, при котором нельзя кататься одному, если не пройдешь инструктаж по технике безопасности и не распишешься в журнале.

— В нарушение требований разработанной ими инструкции по технике безопасности, допустили посадку малолетнего У. верхом на лошадь, обутого в ненадлежащую обувь, не обеспечили взрослого сопровождающего, – рассказали в пресс-службе Шпаковского районного суда. Ребенок не мог запомнить технику безопасности и тем более расписаться в журнале. Однако его отпустили кататься одного.

По итогу лошадь прыгнула, ребенок слетел с нее и повис правой ногой на скакуне, ударившись о него головой. После животное прыгнуло еще раз, и мальчик лицом ударился о дерево. Происшествие дошло до правоохранительных органов, и против владельцев завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей группой лиц».

Фигуранты не признали свою вину даже в суде. Злоумышленников приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей каждому. О возмещении ущерба пресс-служба суда не сообщает.