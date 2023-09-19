Подрядчик заплатит 300 тысяч за срыв сроков контракта на Ставрополье

Подрядчика со Ставрополья оштрафовали за срыв сроков контракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петровском округе Ставрополья подрядчик заплатит штраф за сорванные сроки работ. Между организацией и муниципалитетом заключили контракт на капитальный ремонт центрального дома культуры Светлограда. Когда работы надо было завершить, оказалось, что исполнитель не закончил капремонт и сорвал сроки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В этой связи, прокуратурой района в отношении подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), – рассказали в прокуратуре.

Суд признал вину подрядчика и обязал его выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Прокуратура следит за исполнением судебного решения и устранением обнаруженных нарушений.