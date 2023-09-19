Владимир Путин наградил мэра Грозного и министров Чечни орденами

Фото: социальные сети мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова

Мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова и министров Чечни наградили орденами за «Заслуги перед Отечеством», награду выдавал Владимир Путин. Орден IV степени получил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а II степени – Хас-Магомед Кадыров и министра здравоохранения Чечни Сулеймана Лорсанова.

— Я от всей души поздравляю дорогих братьев с присвоением значимых государственных наград! Желаю благополучия, удачи и новых достижений на благо Отечества, – высказался о награждении глава Чечни Рамзан Кадыров в социальных сетях.

В документе на официальном сайте правовой информации указано, что Хас-Магомед Кадыров получил орден «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», а Сулейман Лорсанов – «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».