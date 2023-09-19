Ставрополец повелся на уловки мошенника и потерял более 7 млн рублей

Мошенник обманул ставропольца на 7 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ставрополе жертвой мошенников стал 43-летний местный житель. Потерпевшему позвонил лжебанкир и рассказал байку про то, что на жертву пытаются оформить кредит. Чтобы избежать незаконной операции, мужчина должен был сам взять долг в 7 млн и перевести все сбережения на якобы безопасный счет. Ставрополец поверил неизвестному и последовал инструкциям.

— Действуя по инструкции злоумышленника, гражданин перечислил более 7 млн рублей. Спустя время, когда деньги не поступили мужчине обратно на счет, он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в органы внутренних дел, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против неизвестного завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность мошенника и пытаются найти его, чтобы наказать по всей строгости закона. Расследование продолжается, полицейские разбираются в ситуации.