Загоревшуюся баню и крышу гаража потушили пожарные на Ставрополье

Фото: ПАСС СК

В станице Суворовской на Ставрополье загорелась баня, а после огонь перебросился на крышу гаража. Накануне утром пожарные получили сообщение о возгорании в частном доме и выехали на место происшествия. Огонь от загоревшейся бани начал распространяться и уже дошел до крыши гаража, дальше он мог сжечь дома.

— Совместными усилиями прибывших к месту происшествия пожарных ПЧ №124 станицы Суворовской, ПЧ № 122 станицы Бекешевской и ПСЧ №10 2 ПСО ГУ МЧС России по СК пожар ликвидировали, – рассказали в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Гараж удалось спасти, а вот о судьбе бани ведомство не сообщает. Вероятно, здание выгорело и не подлежит восстановлению. Причины и обстоятельства случившегося пожара устанавливаются.