Больше 152 тысяч жителей Ставрополья не могут выехать за границу из-за долгов

Больше 152 тысяч жителей Ставрополья не могут вылететь из России из-за долгов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье больше 152 тысяч человек имеют статус невыездных, то есть им запрещено выезжать за границу, а виной всему судебные долги, просроченные выплаты по алиментам и другие задолженности. За 2023 год с таких должников уже взыскали более 386 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю.

Причем за судебные долги запретить выезд за границу могут начиная с 30 тысяч рублей, но если производство находится на исполнении более двух месяцев, приставы вносят запрет с 10 тысяч.

Также при долге в 10 тысяч рублей запрещается выезд должникам, которые не платят алименты, не отдают компенсацию за причинение вреда, возмещение ущерба при смерти кормильца, имущественного и морального вреда. На них не действует порог в 30 тысяч рублей.

— Отметим, что судебный пристав снимает ограничение на выезд из Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем исполнения требований исполнительного документа, – рассказали в УФССП.