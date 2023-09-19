Мясо с рыбой и ряд других продуктов подорожали на Ставрополье

Ряд продовольственных товаров стали продаваться дороже на Ставрополье, индекс продовольственных цен вырос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за декабрь 2022 – август 2023 года индекс потребительских цен вырос на 4,5%, по отношению августа к июлю рост составил 0,3%. Причем продовольственные товары подорожали на 3,8%, непродовольственные – на 4,2%, а услуги – на 5,6%. Однако не все стало стоить больше, некоторые продукты подешевели. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

Так, плодоовощные продукты стали дешевле в среднем на 9,9%, подешевели лук (32,3%), морковь (24,4%), картофель (24,1%), белокочанную капуста (20%), помидоры (16,3%), свеклу столовую (13,4%), виноград (11,3%), бананы (9,6%), груши (5,4%). Подорожание заметили у таких товаров, как свежая зелень (12,9%), апельсины (8,3%), грибы свежие (4,8%), огурцы свежие (4,4%), чеснок (2,8%), яблоки (2,5%), орехи (2,3%), овощи замороженные (2,2%).

Среди мяса дороже стали продавать курицу (4,6%), свинина (4,2%), мясокопчености (3,8%), окорочка куриные и колбаса полукопченая и варено-копченая (3,3%), фарш мясной (3,1%), колбаса сырокопченая (2,9%), баранина (кроме бескостного мяса) (2,7%), говядина (2,2%), мясо индейки, консервы мясные, консервы мясные для детского питания – на 1,1-1,3%. Подешевели такие товары, как вареная колбаса – на 2,9%, пельмени, манты, равиоли – на 1,4 процента.

Рыбопродукты также изменились в цене, дороже стали кальмары (3,8%), креветки (2,7%), рыбные консервы в томатном соусе (2,6%), рыба лососевых пород (1,6%), рыба живая и охлажденная и филе сельди соленое (1,1%), сельдь соленая (1,0%). Подешевение было замечено у неразделанной рыбы – на 3,3%, консервы рыбные с добавлением масла – на 2,1%, соленые и копченые деликатесы из рыбы – на 2,0%, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 1,7%, филе рыбное – на 1,6%.

Кроме того, дороже стали продаваться такие товары, как оливковое и подсолнечное масло, пшеничные макароны, зеленый чай, кетчуп, сухие супы – на 6,6-8,6%; вермишель, гречка, фруктово-ягодные консервы с детским питанием, баранки, какао – на 4,1-5,4%; минеральная и питьевая вода, овощные консервы с детским питанием, консервированные, маринованные, крупы овсяная и перловая, молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, сливки питьевые – на 2,4-3,8%.