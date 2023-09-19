В прокуратуре Ставрополья прошло совещание о безопасности дорожного движения

Фото: прокуратура Ставропольского края

В прокуратуре Ставропольского края прошло координационное совещание, на котором обсуждались вопросы касательно исполнения требований законодательства в сфере безопасного движения и профилактики ДТП, в том числе с участием детей. Региональный прокурор Юрий Немкин провел заседание.

На совещании присутствовали первый председатель правительства края, врио начальника МВД, начальник УФСБ, первый заместитель руководителя СУ СКР, врио начальника УГИБДД, руководитель ГУФССП, чиновники, прокуроры и главы муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Открывая совещание, прокурор края Юрий Немкин отметил, что в текущем году в крае зафиксирован рост числа ДТП, при этом существенно возросли смертность и травматизм. Особую озабоченность вызывает детский травматизм: в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 7 несовершеннолетних, еще 142 ребенка получили повреждения различной степени тяжести, – пишет ведомство.

Фото: прокуратура Ставропольского края

На фоне роста числа аварий выявлялись нарушения в работе правоохранителей и органов местного самоуправления. Ненадлежащая профилактика может усугубить положение. Руководители Госавтоинспекции и миндора вместе с мэром Ставрополя выступили с докладами о проделанной работе по профилактике.

Прокурор края указал на то, что проводимая работа недостаточна, и ее необходимо расширять. Юрий Немкин добавил, что также надо выявлять и пресекать кражу бюджетных средств и коррумпированность властей, так как эти деньги могут выделяться на безопасность на дорогах.

По итогу совещания выработаны дополнительные меры по повышению эффективности работы на данных направлениях, уточнили в региональной прокуратуре.