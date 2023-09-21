Население Ставрополя впервые превысило 550 тысяч человек

Число жителей Ставрополя растет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Численность населения Ставрополя впервые достигла 552 тысячи человек, сообщили в администрации города. Это на 4,5 тысячи больше, чем во время последней переписи населения.

Только за первые полгода 2023 года в Ставрополь переехало 6950 человек. Уехавших при этом почти на 2 тысячи меньше.

Кроме того, за тот же период в краевой столице появилось на свет 2074 ребенка. Смертность жителей Ставрополя незначительно, но все же снизилась — на 232 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Численность экономически активного населения в городе превышает 388 тысяч человек. Из них 121 тысяча человек заняты в крупных и средних организациях — в основном, в сферах здравоохранения, социальных услуг, образования, торговли, обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности и обеспечения безопасности.

Кстати, на Всероссийской переписи населения 2021 года в Ставрополе насчитали 547,6 тысячи жителей. Большинство из них живет в Промышленном районе. А еще выяснилось, что в краевом центре живет больше женщин, чем мужчин, что характерно для большинства городов России.