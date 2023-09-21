Участника экстремистской организации из Ставрополя посадят на 3,5 года

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ставрополе к тюремному сроку приговорили местного жителя, который решил вступил в экстремистскую организацию. В октябре 2020 года злоумышленник присягнул на верность одному из лидеров «Правого сектора»* и собирался совершать преступления от имени группировки. Правда, об этом узнали правоохранительные органы.

— На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности Главным следственным управлением Следственного комитета по СКФО в отношении Карташова В.Д. было возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против ставропольца завели дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации». Суд признал вину фигуранта и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация