«Россети Северный Кавказ» освободили 333 га трасс ЛЭП от растительности

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Качественно и своевременно проведенная расчистка просек в охранной зоне трасс воздушных линий электропередачи (ЛЭП) - одно из обязательных условий надежного прохождения осенне-зимнего периода.

Только за восемь месяцев с начала этого года специалисты «Россети Северный Кавказ» произвели расчистку просек в охранных зонах воздушных ЛЭП на площади свыше 333 га. Этот показатель на 2 % превышает плановые задачи, предусмотренные программой технического обслуживания и ремонтов.

Расчистка велась как в распределительных сетях напряжением 0,4-10 кВ, так и в сетях высокого напряжения 35-110 кВ.

Всего же в текущем году энергетики планируют расчистить от опасной для электроснабжения растительности свыше 450 га в охранных зонах линий электропередачи. На эти мероприятия компания планирует направить 11 млн рублей.

Расчистка просек в охранных зонах ЛЭП – одна из приоритетных задач для энергетиков. Падение деревьев или веток на линии электропередачи во время грозы и усиления ветра может стать причиной обрыв проводов и спровоцировать нештатную ситуацию в электросетевом комплексе. Поэтому от выполнения этой работы зависит надёжность электроснабжения потребителей.