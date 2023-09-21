Глава КЧР принял участие в расширенном заседании Президиума Госсовета РФ

Фото: сайт главы и правительства КЧР

В Великом Новгороде состоялось расширенное заседание Президиума Государственного Совета, его провел президент России Владимир Путин, участие в нем принял и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. На заседании обсуждались важные для развития государства вопросы, значимая роль которых лежит на субъектах РФ.

На заседании присутствовали члены Правительства России, главы регионов и республик государства, а также представители делового сообщества. Все они обсудили развитие рынка труда в Российской федерации, что даст толчок экономическому росту страны. О заседании рассказали на официальном сайте главы и правительства КЧР.

— Ключевой задачей формирования современного рынка труда президент РФ назвал создание возможностей для молодежи получать передовые навыки, трудиться в перспективных секторах, а бизнес, в свою очередь, мог бы привлекать квалифицированные кадры, решая задачи компаний, экономик регионов и страны в целом, – рассказали на официальном сайте.

Глава государства поручил сконцентрировать дополнительные силы на трудоустройстве молодежи, так как, учитывая прогнозы, к 2035 году число молодежи в возрасте от 20 до 24 лет вырастет до 9,7 млн, а это на 2,4 млн больше нынешнего количества. Важно устроить молодое поколение на работу, чтобы они получали стаж, опыт, нужно развитие образования и толчок молодежи к рабочей деятельности.

— То есть нужна полная синхронизация системы образования, начиная со школ, среднего и высшего звена, работы служб занятости и реальных потребностей экономики. Для этого по поручению президента ежегодно будет формироваться пятилетний прогноз потребностей в кадрах, как на уровне страны, так и в разрезе субъектов. В нем будут учтены наши планы по инвестиционным проектам, мероприятия приоритетных национальных проектов и федеральных программ, перспективы развития отдельных территорий и, конечно, планы развития бизнеса. К разработке такого прогноза мы приступим незамедлительно, – сказал глава Карачаево-Черкесии.

Фото: сайт главы и правительства КЧР

Сейчас в КЧР работают 176 школ всех типов и видов, в которых обучается более 57 тысяч учащихся, из них две коррекционные и три частные. Учреждений средне-профессионального образования в республики насчитывается 20, в том числе восемь филиалов. А высшее образование дают семь учреждений, среди них три филиала.

Теперь все учреждения образования будут синхронизироваться вместе для прогнозирования необходимых кадров для страны и отдельных республик и регионов. Благодаря этому появится возможность обучать необходимых специалистов и развивать бизнес, что благоприятно скажется на экономике.

В настоящее время начинается работа над созданием четкого механизма синхронизации образовательных учреждений. После начнется подготовка необходимых кадров в соответствии с поставленными президентом задачами.

Службы занятости и потребности экономики будут регулировать и формировать требования к воспитанию новых специалистов разных специальностей. Одновременно с этим инвестпроекты будут помогать реализовывать планы, что в конечном итоге приведет к росту государственной экономики.