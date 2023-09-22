Пьяный пешеход попала под машину при попытке перебежать дорогу в Ессентуках

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Ессентуках попытка перебежать дорогу вне пешеходного перехода закончилась для пьяной женщины реанимацией. На улице Октябрьская накануне вечером пешеход водитель «Киа Рио» сбил пешехода, переходившего в неположенном месте, но в зоне видимости перехода. На место аварии приехала скорая помощь и автоинспекторы для разбирательств.

— С тяжелой травмой головы и признаками алкогольного опьянения пострадавшая доставлена в реанимацию. Врачи борются за ее жизнь. За рулем находился 18-летний начинающий водитель, стаж вождения которого менее трех месяцев, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За время своего стажа автомобилист получит три штрафа за нарушения правил дорожного движения, в том числе за не предоставление преимущества в движении пешеходу. По факту происшествия началась проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.