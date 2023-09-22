Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 8:00

Три грузовика и легковушка попали в аварию вблизи Ставрополя

Автоинспекторы назвали предварительной причиной аварии несоблюдение дистанции
Данил ЮРКОВ
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На трассе «Подъезд к городу Ставрополю» произошла массовая авария с участием легкового автомобиля и трех грузовиков. Машины ехали попутно, однако один из участников движения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигающегося впереди. В результате задние авто также врезались друг в друга.

— ДТП произошло сегодня, 22 сентября, около 9:10 утра на 54 километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю», Шпаковский округ, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Пострадавших в аварии нет.

Сейчас на дороге затруднено движение, специалисты устраняют последствия происшествия. Объезжать попавшие в аварию автомобили приходится по обочине. Ведомство не уточняет примерное время восстановления движения.