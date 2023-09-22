Три грузовика и легковушка попали в аварию вблизи Ставрополя

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На трассе «Подъезд к городу Ставрополю» произошла массовая авария с участием легкового автомобиля и трех грузовиков. Машины ехали попутно, однако один из участников движения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигающегося впереди. В результате задние авто также врезались друг в друга.

— ДТП произошло сегодня, 22 сентября, около 9:10 утра на 54 километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю», Шпаковский округ, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Пострадавших в аварии нет.

Сейчас на дороге затруднено движение, специалисты устраняют последствия происшествия. Объезжать попавшие в аварию автомобили приходится по обочине. Ведомство не уточняет примерное время восстановления движения.