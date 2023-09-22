Пожарные Ставрополья потушили загоревшиеся заготовки сена и соломы

Фото: ПАСС Ставропольского края

В хуторе Рощинском Кочубеевского округа Ставрополья пожарные потушили загоревшиеся заготовки сена и соломы. В службу экстренного реагирования несколько дней назад позвонили с сообщением о пожаре. Оказалось, на территории частного дома загорелось сено в рулонах. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— Пожар был ликвидирован совместными усилиями пожарных ПСЧ №42 3 ПСО ГУ МЧС России по СК и ПЧ №134 хутора Усть-Невинского ПАСС СК. В результате происшествия сгорели 44 рулона сена. Однако удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние постройки, – пишет ПАСС СК.

Второй пожар произошел накануне в селе Гофицком Петровского округа загорелись заготовки сена в рулонах. Огонь также распространился на сухую траву на площади в 800 квадратных метров. Пожарные приехали на место и несколько часов тушили возгорание. Специалистам удалось ликвидировать огонь.