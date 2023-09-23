Теплые и очень ветреные выходные ожидаются на Ставрополье

Сильный ветер ожидается на Ставрополье в выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставропольском крае ожидаются теплые, облачные выходные без осадков, единственным минусом в погоде будет сильный ветер до 18 м/с. Так, сегодня, в субботу, 23 сентября, температура воздуха в регионе поднимется до +24-29 градусов, а скорость ветра – до 6–11 м/с с порывами до 15-18 м/с. в Ставрополе температура поднимется до +26, погода такая же, как по краю. Об этом сообщили в регионом гидрометцентре.

В воскресенье, 24 сентября, ночью температура воздуха на Ставрополье будет опускаться до +11 градусов, однако днем снова поднимется до +24-29 градусов. Осадков в регионе не ожидается, но сильный ветер будет такой же, как в субботу. В Ставрополе же погода ожидается аналогичной сегодняшнему дню, скорость ветра поднимется до 16-18 м/с.

Начало рабочей недели на Ставрополье ожидается похожим на выходные дни: ночью температура воздуха опустится до +11-16 градусов, днем поднимется до +23-28. В Ставрополе без изменений. Сильный ветер продолжит какое-то время гулять по региону, однако осадков не прогнозируют.