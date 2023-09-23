Лихач на мотоцикле разогнался и устроил аварию на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставрополья в аварию попал лихач-мотоциклист. Накануне днем в селе Заветном водитель «Авантис» разогнался до опасной скорости, не справился с управлением при повороте и вылетел на обочину. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С переломом бедра в больницу доставлен 25-летний мотоциклист, житель села. От травм головы его уберег мотошлем, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, за последние два года мотоциклист получил 28 штрафов за превышение скоростного лимита. В момент аварии он был трезвый, по его словам, он покатался всего 20 минут. По факту происшествия началась проверка.