Прогулка на катере закончилась семью пострадавшими в Дагестане

Фото: МВД по Дагестану

В Буйнакском районе Дагестана на Чиркейском водохранилище семеро отдыхающих попали в больницу после аварии на катере. Днем в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во время прогулки водный транспорт прошелся по мелководью, и катер затрясло, из-за чего туристы получили различные повреждения. На место выехала скорая для помощи пострадавшим и полиция для разбирательств.

— Сориентировавшись, водитель катера доплыл до берега, однако избежать последствий не удалось.Пассажиры лодки пострадали и вынуждены были обратиться в медучреждения с различными телесными повреждениями, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану.

За выяснение обстоятельств происшествия взялись правоохранительные органы. Пока что начались разбирательства, ни уголовных, ни административных дел не заведено. Правоохранители узнают, что произошло и стало причиной травм у семерых людей.