Власти прокомментировали избиение подростками охранника на Ставрополье

Фото: соцсети Николая Бондаренко

Глава Предгорного округа Ставрополья Николай Бондаренко прокомментировал инцидент с избиением подростками охранника. Все произошло накануне, хулиганы ломали качели, но их окликнул сотрудник службы охраны, сделал замечание, за что был избит. После этого старшеклассники продолжили разрушать площадку. По словам главы округа, на самом деле, подростки в ситуации не виноваты:

— Сегодня ко мне на личную встречу пришли родители подростков, которые попали на видео. Выяснили всю ситуацию и узнали информацию теперь и с другой стороны. Эти ребята действительно непричастны к ситуации с избиением охранника. Наоборот, увидев резонанс, который поднялся после публикации, самостоятельно пошли в полицию и пытались выйти на связь со мной, – пишет Бондаренко в соцсетях.

Что произошло на самом деле, Бондаренко умалчивает. Тем не менее родители проведут беседу с детьми, чтобы они больше не ломали качели. Одновременно с этим правоохранительные органы начали искать другую компанию, из-за которой пострадал охранник. После этого будут выясняться все обстоятельства.