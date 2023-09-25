Полицейские Ставрополья за неделю поймали 527 нарушителей на улицах

За неделю полицейские поймали 527 нарушителей правопорядка в общественных местах Ставрополья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за минувшую неделю, с 18 по 24 сентября, полицейские поймали 527 нарушителей правопорядка в общественных местах. За то, что люди пили алкоголь на улице, штрафы получили 85 человек, еще 103 жителя региона попались в городах пьяными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— За указанный период полицейскими собрано 339 материалов за совершение мелкого хулиганства. По выявленным административным правонарушениям судами вынесено 40 постановлений об аресте граждан сроком от суток до 15 суток, – пишет ведомство.

Кроме того, за неделю завели более 100 уголовных дел за преступления, совершенные на улицах и в общественных местах. Злоумышленникам грозит суровое наказание за нарушения закона.