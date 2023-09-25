Депутаты Думы Ставрополья собрали для участников СВО 25 тонн яблок

Парламентарии Ставрополья собрали 25 тонн яблок для участников СВО Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты Думы Ставропольского края собрали для участников СВО 25 тонн яблок осенних сортов в садах сельхозпредприятия Труновского округа. С инициативой о сборе фруктов выступил председатель региональной Думы Николай Великдань. Сотрудники собрали урожай, который впоследствии будут отправлять в зону специальной военной операции, рассказали в пресс-службе аппарата.

— Главный агроном нас проинструктировала, рассказала технологию уборки. Собранный урожай дальше отправится в плодохранилище, чтобы на протяжении всей зимы в составе гуманитарной помощи депутаты доставляли нашим ребятам на передовую ставропольские яблоки, – сказал Николай Великдань.

Также по инициативе Думы прошла донорская акция «Ставрополье – за жизнь!». В госпитали ЛНР доставили 165 литров крови, готовой к переливанию. Также парламентарии привезли в Кременский район республики продукты, питьевую воду, бытовую химию и три тысячи кур-несушек . А в школы и библиотеки Антрацитовского района законодатели доставили несколько тысяч книг.