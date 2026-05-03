Из-за серьезных нарушений в Дагестане приостановлена работа десятков АЗС

На АЗС нашли грубые нарушения требований безопасности. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике провели анализ ситуации с временной приостановкой работы ряда автозаправочных и газовых станций. Поводом стали многочисленные жалобы от водителей.

Выяснилось, что большинство объектов остановили в ходе проверок. Причина - нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, особенно при работе с сжиженным углеводородным газом.

Минэнерго республики провели встречи с участием прокуратуры, МЧС и представителей бизнеса. Стороны сошлись на необходимости искать сбалансированные решения. С одной стороны, нужно жёстко обеспечивать безопасность. С другой - не создавать лишних рисков для работы критически важной инфраструктуры и не оставлять жителей без топлива.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru