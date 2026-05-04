Новые ограничения на продажу энергетиков хотят ввести на Ставрополье

В Ставропольском крае готовят новые ограничения на продажу энергетиков. Под запрет могут попасть десятки общественных мест, включая школы, больницы и даже вокзалы. Соответствующие поправки к региональному законодательству сейчас находятся на рассмотрении в краевой думе. Инициатором выступил молодежный парламент.

Если изменения примут, продавать безалкогольные тонизирующие напитки будет нельзя: в зданиях образовательных учреждений, в медицинских организациях, в учреждениях культуры и спорта, в санаториях, на вокзалах и в аэропортах в гостиницах, а также ближе чем в 100 метрах от всех этих объектов.

Новые правила дополнят уже действующий федеральный запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, который вступил в силу в августе 2024 года.

За нарушение ограничений планируют ввести штрафы: для граждан – от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Если документ примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

