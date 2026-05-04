Канатную дорогу остановили в Кисловодске из-за сильного ветра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске из-за сильного ветра временно пришлось остановить канатную дорогу в национальном парке «Кисловодский». Администрация приняла такое решение потому, что такая погода не позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию подъемника.

«Необходимо соблюдать правила безопасности. При сильном ветре запуск подъемника запрещён из-за риска для пассажиров. Как только погодные условия станут безопасными для эксплуатации, сотрудники Национального парка возобновят работу канатной дороги и сообщат об этом дополнительно», говорит мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее на курорте состоялся крестный ход «Благословение вод», приуроченный к старту курортного сезона. Шествие началось у Свято-Никольского собора, прошло через территорию национального парка и завершилось у центрального входа в Нарзанную галерею, где был совершен молебен по освящению нарзанных источников.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru