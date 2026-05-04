Федор Щукин стал врио главы Дагестана.

Федор Щукин стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 мая.

Ранее в отставку по собственному желанию ушел Сергей Меликов. Он занимал пост с 5 октября 2020 года, а уже в октябре 2021 года был избран главой республики.

Федор Щукин родился в 1976 году в Горьковской области, он строил карьеру в юридической сфере. Его кандидатура получила поддержку на федеральном уровне после выдвижения председателем народного собрания республики.

С 2004 года Федор Щукин занимал должности мирового судьи и судьи районного суда, возглавлял Семеновский районный суд. В феврале 2024 года получил возглавил Верховный суд Дагестана.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru