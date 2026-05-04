Политика4 мая 2026 8:56

Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Федор Щукин
Ева ТКАЧЕНКО
Согласно документу, подписанному президентом, Меликов покинул пост по собственному желанию

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане официально сменился руководитель – 4 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Меликова и назначении нового врио главы региона.

Решение обсуждалось и ранее, но окончательно оформлено оно было только сейчас. Согласно документу, подписанному президентом, Меликов покинул пост по собственному желанию.

«У действующего главы республики срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – говорил ранее Владимир Путин.

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 5 октября 2020 года. Фото: пресс-служба правительства Дагестана

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 5 октября 2020 года, а уже в октябре 2021 года был избран главой республики. За почти шесть лет его работы регион пережил разные этапы, в том числе непростые.

На этом фоне в сети начали активно обсуждать возможную отставку главы региона. Тогда сам Меликов публично опровергал эти слухи, говоря, что внимание должно быть сосредоточено на ликвидации последствий стихии и помощи людям.

Теперь же его уход стал официальным. По словам президента, он перейдет на другую работу.

Одновременно с этим Путин принял решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя региона. Им стал Федор Щукин – председатель Верховного суда Дагестана. Его кандидатуру ранее предложил председатель народного собрания республики, и она получила поддержку на федеральном уровне.

Федор Щукин – юрист с многолетним стажем. Фото: пресс-служба главы РД

Федор Щукин – юрист с многолетним стажем. Он родился в 1976 году в Горьковской области, окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета. Еще во время учебы начал работать юрисконсультом, затем сделал карьеру в судебной системе.

С 2004 года он занимал должности мирового судьи и судьи районного суда, позже возглавил Семеновский районный суд. В 2020 году перешел на работу в Нижегородский областной суд, где стал заместителем председателя. А уже в феврале 2024 года впервые получил назначение за пределами родного региона – возглавил Верховный суд Дагестана. Теперь ему предстоит руководить республикой в статусе временно исполняющего обязанности главы.

