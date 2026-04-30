Сергей Меликов проработал в этой должности почти шесть лет. Фото: пресс-служба правительства Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов уходит с поста руководителя республики и переходит на новую должность. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Почему ушел глава Дагестана Сергей Меликов

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал глава государства.

По его словам, он уже провел встречу с представителями Народного Собрания республики и обсудил с ними выборы будущего руководителя региона.

Так, председатель Народного собрания Дагестана предложил на пост главы республики Председателя верховного суда Дагестана Федора Щукина. И Путин поддержал его кандидатуру. Магомеда Рамазанова, которого также предлагали на должность главы, было решено назначить на пост премьера республики.

«Федор Щукин во главе Дагестана продолжит то, что было сделано Меликовым и его предшественниками», – сказал Путин.

Напомним, Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 5 октября 2020 года, а 14 октября 2021 года был избран главой республики. Биография теперь уже экс-главы Дагестана Сергея Меликова состоит из военной и государственной службы.

Наиболее напряженным периодом его работы стал конец марта – начало апреля, когда на республику обрушилась невиданная доселе стихия в виде дождя, снега и оползней, из-за чего в республике введи режим ЧС федерального масштаба. Именно тогда в народе заговорили о грядущей отставке руководителя.

Между тем, буквально в начале апреля Меликов опроверг слухи о своей отставке, вспомнив цитату из советского фильма «Выходи драться один на один». Глава Дагестана подчеркнул тогда, что людей больше интересуют подобные слухи, чем обсуждение чрезвычайной ситуации в республике после потопов и помощь пострадавшим от них.

