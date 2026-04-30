Федор Щукин перебрался в Дагестан два года назад. Фото: пресс-служба главы РД

Временно исполнять обязанности главы Дагестана будет председатель Верховного суда республики Федор Щукин. Руководивший регионом с октября 2020 года Сергей Меликов досрочно сложил полномочия.

«У Сергея Алимовича срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана и поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы республики.

Биография Федора Щукина, нового главы Дагестана

Родился 4 августа 1976 году в селе Починки одноименного района Горьковской области.

В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета.

Уже во время учебы начал сотрудничать в качестве юрисконсульта с промышленными предприятиями области, успел поработать депутатом районного Земского собрания.

В апреле 2004 года стал мировым судьей судебного участка №1 Починковского района, а в ноябре 2005 переведен на должность судьи этого же района. После истечения трехлетнего срока полномочий в феврале 2009 года переназначен на этот пост но уже без ограничения срока.

Осенью 2013 года стал председателем Семеновского районного суда, после истечения полномочий в ноябре 2019 года продолжил работать в этой же должности, пока через год его не перевели на пост заместителя председателя Нижегородского областного суда.

В феврале 2024 года Федор Щукин впервые получил назначение за пределами родного региона – он возглавил Верховный суд Дагестана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

