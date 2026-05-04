В Ессентуках готовят к купальному сезону городское озеро

Дно водоёма начали обследовать водолазы. Фото: пресс-службы администрации города-курорта.

В Ессентуках на городском озере начались работы по подготовке к купальному сезону: водолазы приступили к обследованию дна. Также запланированы лабораторные анализы воды и почвы, а территорию вокруг обработают от клещей. Первая акарицидная обработка была проведена 16 апреля, вторая запланирована на вторую половину мая.

По информации пресс-службы администрации города, сезон купания официально стартует с 1 июня и продлится по 31 августа. Но открытие городского пляжа станет возможным только после получения всех необходимых экспертных заключений, подтверждающих безопасность как самого водоёма, так и прилегающей зоны. Кроме того, на протяжении всего лета на озере будут дежурить спасатели.

