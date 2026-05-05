Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 5:56

Строительная компания на Ставрополье заплатит 18 млн рублей за картельный сговор

Суды подтвердили законность штрафа, наложенного УФАС за сговор на торгах по ремонту дорог
Ева ТКАЧЕНКО
Строительная компания на Ставрополье заплатит 18 млн рублей за картельный сговор

Строительная компания на Ставрополье заплатит 18 млн рублей за картельный сговор

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительная компания на Ставрополье заплатит 18 млн рублей за картельный сговор. Региональное УФАС признало факт нарушения на торгах по ремонту автомобильных дорог и тротуаров. В антиконкурентном соглашении участвовали строительная компания и ряд других хозяйствующих субъектов. Их действия были направлены на отказ от конкуренции друг с другом и поддержание цен на торгах, начальная стоимость которых превышала 60 млн рублей.

«За участие в картеле, помимо уголовной ответственности для должностных лиц, предусмотрена и административная ответственность для юридических лиц», – сообщили в УФАС по СК.

Антимонопольный орган привлек компанию к административной ответственности с назначением штрафа.

Не согласившись с постановлением, компания обжаловала его в Арбитражном суде Ставропольского края. Решением суда первой инстанции штраф был снижен до трех млн рублей. Однако Ставропольское УФАС обжаловало это решение в апелляции. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд полностью отменил решение суда первой инстанции и подтвердил законность позиции антимонопольного органа при назначении штрафа.

Компания подала кассационную жалобу. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил постановление апелляционной инстанции без изменения, тем самым подтвердив законность решения УФАС. Штраф в 18 млн рублей остается в силе.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru