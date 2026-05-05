Строительная компания на Ставрополье заплатит 18 млн рублей за картельный сговор. Региональное УФАС признало факт нарушения на торгах по ремонту автомобильных дорог и тротуаров. В антиконкурентном соглашении участвовали строительная компания и ряд других хозяйствующих субъектов. Их действия были направлены на отказ от конкуренции друг с другом и поддержание цен на торгах, начальная стоимость которых превышала 60 млн рублей.

«За участие в картеле, помимо уголовной ответственности для должностных лиц, предусмотрена и административная ответственность для юридических лиц», – сообщили в УФАС по СК.

Антимонопольный орган привлек компанию к административной ответственности с назначением штрафа.

Не согласившись с постановлением, компания обжаловала его в Арбитражном суде Ставропольского края. Решением суда первой инстанции штраф был снижен до трех млн рублей. Однако Ставропольское УФАС обжаловало это решение в апелляции. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд полностью отменил решение суда первой инстанции и подтвердил законность позиции антимонопольного органа при назначении штрафа.

Компания подала кассационную жалобу. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил постановление апелляционной инстанции без изменения, тем самым подтвердив законность решения УФАС. Штраф в 18 млн рублей остается в силе.

