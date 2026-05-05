Прокуратура добилась переиздания Красной книги Ставрополья

Красную книгу Ставропольского края обновят по решению суда – прежнее издание оказалось устаревшим. Этого добилась прокуратура.

Во время проверки выяснилось, что оба тома Красной книги (животные и растения) региона издавались еще в 2013 году. С тех пор прошло больше 10 лет, хотя по закону такие данные должны обновляться не реже одного раза в десятилетие.

При этом актуализация информации о редких и исчезающих видах растений и животных не проводилась.

«Данные нарушения отрицательно влияют на деятельность по охране редких растений и находящихся под угрозой исчезновения видов животных», – пояснили в прокуратуре СК.

Из-за этого надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать краевое министерство природных ресурсов переиздать Красную книгу. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск.

Теперь региону предстоит подготовить новое издание – как в электронном, так и в бумажном виде. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

