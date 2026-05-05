Житель Ставрополья семь лет незаконно получал выплаты по инвалидности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туркменском округе Ставрополья перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. По версии следствия, он незаконно получал деньги более семи лет.

Житель аула Шарахалсун предоставил в пенсионный фонд поддельную справку об инвалидности. В документе было указано, что ему установлена вторая группа инвалидности бессрочно. При этом на самом деле у мужчины не было соответствующего заболевания.

На основании этих документов он получал ежемесячные выплаты. Общая сумма ущерба превысила 690 тысяч рублей. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ) уже направили в Туркменский районный суд.

«Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – уточнили в надзорном ведомстве.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru