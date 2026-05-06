Экс-сотрудник казначейства Ингушетии лишился двух миллионов рублей

Экс-сотрудник казначейства лишился двух млн рублей, не сумев доказать законность их появления.

Магасский районный суд Ингушетии по иску прокурора республики постановил взыскать в доход государства около двух миллионов рублей, поступивших на счета сотрудника управления Федерального казначейства. Как сообщили в прокуратуре, в ходе антикоррупционной проверки было установлено, что в 2023 году специалист первого разряда получил на свои счета указанную сумму, однако законность происхождения этих средств доказать так и не смог.

Кроме того, несмотря на наличие оснований для увольнения «в связи с утратой доверия», сотрудник в 2024 году покинул должность по собственному желанию.

Прокурор республики Андрей Васильченко обратился в суд с требованием признать приказ об увольнении по инициативе работника незаконным, а также изменить его основание и формулировку на «в связи с утратой доверия».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru