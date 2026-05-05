Мошенники терроризируют ветеранов Железноводска, отправляя их в мэрию 9 мая

Мошенники звонят ветеранам и отправляют их в здание администрации для получения медали 9 мая. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Железноводске зафиксированы случаи, когда неизвестные звонят ветеранам Великой Отечественной войны и приглашают их 9 мая прийти в здание администрации якобы для вручения медалей. Об этом предупредил жителей города глава курорта Евгений Бакулин на своей странице в соцсетях. Он написал, что в мэрии в этот день никаких награждений не планируется.

«Прошу всех быть внимательными и осторожными. 9 мая мы ждём ветеранов на митинге, шествии Бессмертного полка и церемонии возложения цветов, но медали в администрации выдаваться не будут», – сообщил Бакулин.

Он также уточнил, что поздравления для ветеранов будут организованы на дому. Перед визитом сотрудники администрации обязательно связываются напрямую с самими ветеранами или их родственниками, чтобы согласовать удобное время встречи.

