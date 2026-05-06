В Ставрополе обновили системы электроснабжения в доме на улице Тухачевского. Фото: фонд капремонта СК

В Ставрополе завершили капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме на улице Тухачевского, 3/9. Общая стоимость работ составила более 6,1 млн рублей.

Здание построили в 1978 году, за это время внутридомовые инженерные системы успели обветшать. Из-за этого в доме появились риски аварий, сбоев и перегревов.

«В здании проложены новые кабель-каналы, установлены современные распределительные щиты и автоматика, способная реагировать на перегрузки», – поделились в фонде капремонта СК.

Кроме того, специалисты обновили линии электричества до квартир, а в местах общественного пользования установили освещение с датчиками движения.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru