Пожар в многоэтажке на площади 700 квадратных метров потушили в Дагестане

В Дагестане потушили пожар в многоэтажке на площади 700 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Дагестану

В дагестанском Хасавюрте полностью ликвидировали пожар в четырехэтажном доме. Огонь вспыхнул ночью 5 мая на мансардном этаже и быстро распространился по всей кровле. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в службу 112 около полуночи. Горел многоквартирный дом на улице 1-я Селекционная. На место сразу выехали пожарные.

Дом оказался одноподъездным, поэтому эвакуировать людей было сложнее – всем пришлось выходить через один выход. Спасатели вывели 30 жильцов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Через некоторое время после начала работ удалось локализовать огонь. Площадь к тому моменту достигла 700 квадратов – мансарда горела полностью. К тушению подключили дополнительные силы: всего от МЧС работали 32 человека и девять единиц техники.

Около половины второго ночи спасатели справились с открытым горением и начали проливать конструкции водой, чтобы не допустить повторного возгорания. Полностью ликвидировать пожар удалось к 3:56 утра.

Сейчас на месте работают дознаватели.

«В 3:56 – полная ликвидация пожара. Причина и ущерб устанавливаются дознавателями МЧС России», – сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru