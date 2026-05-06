Ветеран СВО из Пятигорска нашел работу за три дня на ярмарке вакансий

Ветеран СВО из Пятигорска Владимир Руцкий нашел работу на всероссийской ярмарке трудоустройства. Он обратился в территориальное отделение краевого кадрового центра, прошел собеседование и уже через три дня был трудоустроен водителем на автопредприятие.
Региональная ярмарка собрала около 15 тысяч соискателей, включая студентов и школьников. Еще более 100 человек присоединились онлайн из удаленных территорий.
«Такие мероприятия дают отличную возможность: соискатели проходят собеседования сразу с несколькими работодателями в одном месте, а компании оперативно закрывают вакансии», – сообщила директор краевого кадрового центра Виктория Полюбина.
Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня.
