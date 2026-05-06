Мошенники звонят ветеранам Железноводска перед 9 Мая и обещают награды Фото: Ольга ЮШКОВА.

В преддверии Дня Победы в Железноводске активизировались мошенники. Неизвестные звонят ветеранам Великой Отечественной войны и сообщают, что им нужно прийти в здание администрации за наградой или медалью к 9 Мая. Об этом предупредил мэр города Евгений Бакулин.

Мэр пояснил, что поздравления ветеранам действительно будут, но чиновники приезжают к ним сами. Предварительно с пожилыми людьми или их родственниками связываются напрямую, договариваются об удобном времени и только после этого выезжают на дом. Никаких приглашений в администрацию для вручения наград не рассылается.

«Поясню ситуацию: мы действительно поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, но мы приезжаем сами! Предварительно мы созваниваемся напрямую с ветеранами или родственниками, договариваемся о времени и приезжаем сами поздравлять!» – написал Евгений Бакулин.

Он призвал жителей быть бдительными и осторожными.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru